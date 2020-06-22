Компания Apple представила iOS 14

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Американская компания Apple презентовала iOS 14. Представление новой операционки прошло во время конференции WWDC 2020.

В iOS 14 появились новые виджеты, которые можно настраивать, а также выбирать конкретное расположение на рабочем столе устройства. Кроме того, американцы представили новую функцию App Library, которая поможет автоматически организовать приложения в соответствии с разделами.

Немногим ранее появилась информация о том, что компания может вернуть iOS старое наименование. Такие данные сообщает инсайдер Джон Проссер, который написал в Твиттере «iPhone OS». Систему для планшетов уже назвали iPad OS, пишет РЕН ТВ.