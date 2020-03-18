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Количество вкладчиков в банке «Открытие» во Владимирской области выросло более чем в два раза

Клиентский поток в банк « ФК Открытии» во Владимирской области за 2019 год вырос в два раза. Кредитный портфель банка в регионе достиг 1,3 млрд рублей. Объем привлеченных средств банка в регионе достиг 4,1 млрд рублей. Количество вкладчиков увеличилось более чем в два раза по итогам 2019 года.

«Вся тарифная политика банка «Открытие» выстроена «под» создание конкурентных продуктов. Так что количество вкладчиков и держателей средств на спецсчетах в банке во Владимирской области в прошлом году не случайно выросло более чем в два раза. Из 20 тысяч обратившихся в банк частных клиентов — 14,5 тысяч с запросом на кредиты. За год мы выдали в регионе в качестве кредитов 700 млрд рублей, 300 млн — ипотечные займы, рост в 7 раз только за один, фактически, дебютный для банка год», — подчеркнул Петр Пашковский, управляющий банком «Открытие» во Владимире.

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