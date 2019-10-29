Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов, вероятно, сократится с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме.

При этом в Минэкономразвития «Известиям» пояснили, что на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки. Изначально за три года им планировали выделить дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу.

Пересмотр списка планируют только 2020 году.

Новая программа готовится взамен старой, которая досрочно прекратила свое существование. С критикой документа выступила Счетная палата, объявившая, что меры по поддержке моногородов не привели к росту уровня жизни их населения.

Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Предложения о сокращении количества моногородов в Минфин пока не поступали.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое