Коби Брайант погиб с дочерью в авиакатастрофе

Коби Брайант — игрок клуба NBA Los Angeles Lakers

Знаменитый баскетболист, игрок NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь. Она вместе с отцом летела в баскетбольную академию, в которой тренировалась. Также погибли пилот вертолета, на котором летел спортсмен, и еще шесть пассажиров.

В Интернете опубликовали момент крушения вертолета экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс». При просмотре видео можно заметить, как воздушное судно рухнуло в ущелье между холмами. Перед падением вертолет хаотично вращался вокруг своей оси. После столкновения с землей произошел мощный взрыв.

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Очевидцы отметили, что перед падением вертолет издавал звук, который характерен для тех воздушных судов, у которых имеются проблемы с двигателем. По факту случившегося уже начато расследование, сообщает НТВ.

Видео: НТВ