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Китайские киллеры перепродавали друг другу заказ и вместе сели

В Китае осудили бизнесмена, заказавшего убийство конкурента. В тюрьму также отправились пять киллеров, которые поочередно передавали друг другу заказ.

Сообщается, что первый киллер получил два миллиона юаней. Однако он решил оставить себе половину суммы, а на остальные деньги нанять другого убийцу. Второй киллер по такой же схеме перепоручил заказ третьему, третий – четвертому, четвертый – пятому.

Последний не захотел совершать убийство за 100 тысяч юаней. Он обратился к жертве, и они инсценировали расправу, пишет Лента.

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