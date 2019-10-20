Китайские киллеры перепродавали друг другу заказ и вместе сели

В Китае осудили бизнесмена, заказавшего убийство конкурента. В тюрьму также отправились пять киллеров, которые поочередно передавали друг другу заказ.

Сообщается, что первый киллер получил два миллиона юаней. Однако он решил оставить себе половину суммы, а на остальные деньги нанять другого убийцу. Второй киллер по такой же схеме перепоручил заказ третьему, третий – четвертому, четвертый – пятому.

Последний не захотел совершать убийство за 100 тысяч юаней. Он обратился к жертве, и они инсценировали расправу, пишет Лента.