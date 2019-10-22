Кинолог рассказал, как лучше всего кормить собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы собаководам по кормлению питомца. Он заметил, что при выборе готового корма важнее всего учитывать вес, качество и блеск шерсти собаки, а также поведение.

При кормлении пса необходимо соблюдать полноценный рацион, а также смотреть постоянно за самочувствием собаки и ее внешним видом. По мнению эксперта, не очень важно, будет ли корм натуральным или уже подготовленным на производстве.

Кроме того, специалист отметил, что на выбор корма для пса повлияет и объем денежных средств хозяина. Но если у вашего любимца имеются проблемы с пищеварением, или он страдает от каких-то недугов, тогда нужно идти к диетологу, сообщает Лайф.