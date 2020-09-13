Казанская «Яжемать» избила девочку-подростка за то, что та сделала ей замечание

В субботу, 12 сентября, в Казани женщина набросилась с кулаками на девочку-подростка, которая сделала ей замечание. Сообщения об инциденте появились в пабликах Вконтакте.

Все произошло возле нового ТЦ «KazanMall». Там на скамейке сидела женщина с двумя маленькими детьми и разбрасывала салфетки, а прямо напротив находилась группа девочек-подростков. Одна из них решила подойти к родительнице и попросить ее убрать за собой мусор. Женщина возмутилась такому поведению и оттолкнула девочку. После этого подошла к скамейке, где сидели подростки, и ударила «противницу» сначала своим портфелем, а потом и рукой по лицу. В ответ на это молодая девушка ответила таким же ударом и пригрозила написать заявление в полицию. Спустя какое-то время родительница демонстративно сняла со своего ребенка штаны и подошла к подросткам, чтобы сказать, что все-таки убрала за собой мусор.

По словам девушек, они не грубили женщине, а говорили очень вежливо. К тому же, как отмечают подростки, ей 42 года. Об этом родительница кричала на всю улицу, когда пила пиво, сидя перед торговым центром вместе со своими детьми.

Девочки написали заявление в полицию, где им сказали, что похожая ситуация уже случалась с этой женщиной.