Казань затопило после ливня

Мощный ливень обрушился на главный город Татарстана – Казань. Дождь оказался очень сильным, после него местные жители стали размещать в соцсетях видео и фото, на которых можно заметить, как город оказался затопленным после нашествия стихии.

Отметим, что проблемы с отходом воды с улиц Казани были замечены в различных районах. К примеру, затопленными оказались улицы Восстания, Декабристов, Побежимова, Гагарина, Короленко, Серова, Дементьева, Батыршина, Восход, Максимова, Октябрьская и другие.

По словам некоторых казанцев, вода после ливня заставила их «переплывать» дороги, а салоны некоторых автобусов пострадали от попадания влаги, сообщает inkazan.