Кавказец расстрелял защитника девушек в московском караоке-клубе

В караоке-клубе на юго-западе Москвы произошел конфликт между отдыхающими, который закончился перестрелкой. Об этом стало известно газете «МК».

Инцидент произошел ранним утром 5 августа. Сообщается, что двое приятелей отдыхали в заведении. Рядом с ними расположилась компания из шести выходцев с Кавказа.

По словам пострадавшего, он заметил, что мужчины начали неподобающе себя вести по отношению к двум девушкам, сидевшим за соседним столом. Парень решил сделать им замечание, между молодыми людьми завязался словесный конфликт. Вскоре на улице началась драка.

Сообщается, что один из компании агрессоров побежал к авто и вернулся с травматическим пистолетом. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону пострадавшего, ранив его в голову. Затем он ударил рукояткой пистолета в лицо его приятеля. Пострадавших доставили в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.