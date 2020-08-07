Пятница, 7 августа, 2020
19.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Кавказец расстрелял защитника девушек в московском караоке-клубе

Никита Брыкин

В караоке-клубе на юго-западе Москвы произошел конфликт между отдыхающими, который закончился перестрелкой. Об этом стало известно газете «МК».

Инцидент произошел ранним утром 5 августа. Сообщается, что двое приятелей отдыхали в заведении. Рядом с ними расположилась компания из шести выходцев с Кавказа.

По словам пострадавшего, он заметил, что мужчины начали неподобающе себя вести по отношению к двум девушкам, сидевшим за соседним столом. Парень решил сделать им замечание, между молодыми людьми завязался словесный конфликт. Вскоре на улице началась драка.

Сообщается, что один из компании агрессоров побежал к авто и вернулся с травматическим пистолетом. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону пострадавшего, ранив его в голову. Затем он ударил рукояткой пистолета в лицо его приятеля. Пострадавших доставили в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВоспитательница истязала малышей в Архангельской области
Следующая статьяСодержащийся в красном вине антиоксидант смягчит течение COVID-19

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина продолжает осматривать ремонт во дворах Рязани

Администрация
В четверг, 6 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела дворы, в которых идёт ремонт в рамках национального проекта «Жилье и городская...
Узнать больше

В Рязани выбрали название для нового катка на улице Шевченко

Новости Рязани
Подведены итоги конкурса на лучшее название для нового крытого катка на улице Шевченко в Рязани. Результаты конкурса обнародовал региональный Минспорт.
Узнать больше

Рязанские школы готовятся к новому учебному году

Новости Рязани
В четверг, 6 августа, заместитель главы администрации города Надежда Штевнина посетила школу №14 города Рязани. Учреждение активно готовится к новому учебному году....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

Новости Рязани
По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.
Узнать больше

Второй этап рыбатлона пройдет на карповом озере под Рязанью

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец состоится 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону со всеми возможными мерами санитарно-эпидемиологической...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+