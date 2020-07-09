«Катастрофа»: Житель Рузы рассказал о потопе в городе

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Житель города Руза в Московской области рассказал о затоплении населенного пункта водой, во время которого его дом смыло. Дом мужчины располагался примерно в десяти метрах от русла «взбунтовавшейся» реки Городянки.

Ночью с 7 на 8 июля на Рузу обрушилась непогода – гроза с ливнем. Выпало большое количество осадков. В итоге река вышла из берегов, размыла дамбу, разрушила дороги, потекла по новому руслу через садовые участки, затопляя их и смывая дома.

«Раньше такого никогда не было. Были разлития небольшие, по дороге текла речушка, порядка 20 сантиметров поднималась вода. Но сегодня произошла катастрофа и смыло все», – подметил гражданин, потерявший свой дом.

Дом мужчины унесло с его первоначального места постройки на десятки метров. Некоторые постройки вода просто разрушила, пишет РЕН ТВ.