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Кассир «Дикси» убил посетителя ударом в живот

В Москве кассир гипермаркета «Дикси» убил посетителя. Об этом сообщает Baza.

ЧП произошло на Симферопольском бульваре столицы. Кассир Уулу Нурланбек заметил, что покупатель пытается вынести банку кофе из магазина не заплатив. Он провёл его в подвал, чтобы показать записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, там между мужчинами случилась ссора и кассир дважды ударил покупателя – сначала в живот, затем в голову.

После этого оба пошли к банкомату, где покупатель снял деньги, чтобы заплатить. При этом, по данным журналистов, не хватило 50 рублей, но Нурланбек отпустил мужчину. 

Позднее выяснилось, что удар в живот стал роковым – он разорвал селезёнку, через несколько дней пострадавший умер. Также сообщается, что кассиру грозит до 15 лет лишения свободы. 

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