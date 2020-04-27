КамАЗ раздавил мужчину в Кургане

КамАЗ задавил насмерть 54-летнего мужчину в Кругане. Погибший решил перебежать дорожное полотно в неположенном для этого месте.
Как сообщают Вести, ЧП произошло на Омской улице 24 апреля. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент трагедии. При просмотре кадров можно заметить, что шофер КамАЗа пытался не совершить столкновение с человеком. Он повернул руль вправо, чтобы направить машину дальше от человека, однако пешеход в панике лишь прибавил скорость и побежал, угодив под многотонный грузовик.
КамАЗ снес мужчину, улетел с дороги на обочину, пробил забор и остановился. Потерпевший нарушитель скончался почти сразу, до прибытия врачей скорой.
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