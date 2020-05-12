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Как стоматолог Илья Вадимович Шувалов путешествует с семьёй  

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Илья Вадимович Шувалов с раннего детства мечтал о путешествиях. Родина представлялась ему бескрайней, а южные страны манили своей экзотикой. Илья знал, что придёт время, и он станет врачом и продолжателем династии Шуваловых. Молчаливый отец подсовывал книги по медицине и путешествиям. А мама рассказывала про Дальний Восток и Камчатку – край, где господствует непроходимая тайга, водятся тигры и бьют гейзеры. Споры родителей, кем же станет Илья Шувалов, прекратил дед, сказав, что в их медицинской семье не хватает только стоматолога. Все затихли, и будущий стоматолог уже не сомневался в выборе специальности. 

Встреча с судьбой

Постоянные домашние разговоры о проблемах медицины и обсуждения методов лечения сделали своё дело, и Илья Шувалов блестяще окончил университет и ординатуру. Проблема была в том, что к этому моменту не нашлось подходящего места для работы в городе на Неве. В Москве хорошего специалиста приняли с распростёртыми объятьями. Освоившись в новом для себя городе, Илья Вадимович Шувалов начал ходить на выставки, где познакомился с милой девушкой.

Как стоматолог Илья Шувалов заработал на мечту

Скромная свадьба не доставила много хлопот и больших затрат, которые не могли позволить себе молодожёны. Менее чем через год Шувалов Илья Вадимович стал отцом двух замечательных девочек-близнецов. Поразмыслив, Илья Шувалов создал свою страничку в соцсетях, на которой стал делиться своими соображениями о проблемах в медицине. С ростом популярности Илья Шувалов развёл блог на три самостоятельных:

– о медицине в России и её проблемах;

– про здоровый образ жизни и спорт;

– travel-блог с детьми «Кругосветка с трёхлетками»‎.   

Большое число подписчиков стало приносить ощутимый доход, и теперь семья могла позволить себе задуматься о путешествиях. Так родилась идея создать блог «Кругосветка с трёхлетками». Многие родители боятся брать с собой маленьких детей в путешествия. Шуваловы хотят доказать, что это возможно. 

Приближалось лето, и Елена уговорила мужа поехать в Ханты-Мансийск, на свою родину. Шувалов был приятно удивлён тем, что увидел. Близняшек поразил археопарк, в котором в полный рост, как живые, стояли мамонты. Илья ходил на рыбалку и охоту, а Елена всё время рисовала пейзажи. Блогер поделился с подписчиками увиденным, это привлекло определённое внимание. Появился спонсорский контент, который принёс Шувалову деньги для путешествия на Мальдивы — оно, кстати, и принесло известность блогеру.

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