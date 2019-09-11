Как сохранить урожай свёклы без потерь

Вырастить и собрать хороший урожай это отлично, но урожай ещё нужно сохранить на протяжении всего зимнего периода. Нередко, ошибки при сборе урожая сказываются на сроках его хранения. Разбираемся вместе с нашим постоянным экспертом Владимиром Печенихиным.

– Начинаем с уборки. Не надо дергать ботву, лопатой или вилами аккуратно подкопать корнеплоды с почвой. А уже затем аккуратно вытащить плод.

Для сбора урожая планируем сухой погожий день – это обязательно! Если погода сухая, сушим свёклу прямо на грядке в течение трёх часов. Если же достали корнеплоды из влажной земли, сушим дома от двух до четырёх дней.

Нельзя начисто срезать ботву у свёклы, нужно оставить хвостик 2 см. Во время очистки корнеплодов категорически запрещено бить плоды друг о друга, так же как и убирать остатки земли ножом или шпателем или мыть.

Самые лучшие условия для хранения свёклы: подвал или погреб, температура от 0 до +2С, где нет освещения и нет возможности подмораживания плодов. Я прошу обратить особое внимание на температурные условия, ведь даже при превышении их на два градуса у свёклы начинает прорастать ботва. Хорошо хранится свёкла вместе с картофелем. Ещё один неплохой народный способ хранения – в песке.

– Как хранить овощ в квартире, где нет погреба или подвала?

– Хранить можно, но вы должны понимать, что до весны она не доживёт. Можно хранить на утеплённом балконе в ящике с песком. Если балкон не утеплён, делаем самодельный погреб: утепляем ящик пенопластом и проводим туда лампочку для обогрева. Самый простой способ – в холодильнике, оборачивая каждый овощ в пергаментную бумагу, но не полиэтилен.

Кстати, точно так же можно хранить и морковь.