Как отметить Всемирный день яйца?

В пятницу, 11 октября, отмечается Всемирный день яйца. Ежегодно во всём мире в этот день проводятся тематические конкурсы и разнообразные соревнования – на скорость поедания или разбивания яиц.
В Турции, например, приготовили омлет, который попал в книгу рекордов Гиннеса. А в 2001 году в Калининграде сделали яичницу из 1000 яиц.
Ещё один «яичный» праздник отмечается в первые выходные ноября в США. В Дне гигантского омлета принимают участие профессиональные повара со всей страны. На уникальном празднике участники могут попробовать десятки вариантов этого демократичного блюда. Также для гостей проводятся разнообразные выставки, конкурсы и соревнования. Кульминация события – «Омлета Дружбы», который готовят из 5 000 яиц, 25 литров молока, 6 литров масла и 10 кг зелени.
В ресторане интеллектуальной кухни «Эрудит» можно отметить ещё один праздник – День яичного кроссворда. Событие проходит 27 апреля – именно в этот день на сайте появился кроссворд о яйцах «Глазунья для Фаберже». Кстати, кроссворд можно разгадать онлайн.
Не стоит забывать, что яйцо – один самых полезных продуктов питания и отличный источник легкоусвояемого белка. Предлагаем нашим читателям отметить День яйца и приготовить блюдо по рецепту рязанского шеф-повара Анастасии Томилиной – «Запеченные яйца по-испански».
Нам понадобится:
– красный болгарский перец – 2 шт
– зелёный болгарский перец – 2 шт
– жёлтый болгарский перец – 2 шт
– лук репчатый – ½ шт
– чеснок – 2 головки
– колбаски чоризо – 150 г
– помидоры – 200 г
– орегано, соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 °С. Смазать маслом 4 формочки для запекания диаметром 12 см. Добавить соль и молотый перец.
- Нагреть на сковороде масло и обжарить болгарский перец, лук и чеснок в течение 5 минут до мягкости. Добавить колбаски и готовить 5 минут, пока чоризо не станут золотистыми и хрустящими. Снять с огня.
- Орегано мелко порезать и добавить в перцы. Влить помидоры, добавить специй.
- Разделить перцы между формочками. Запекать 10 минут.
- В середине каждой формочки сделать небольшое углубление и разбить в каждое по яйцу. Запекать 10-12 минут до готовности.
- Украсить оставшимся орегано и подавать с хрустящим хлебом.
- Приятного аппетита!