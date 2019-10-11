Как отметить Всемирный день яйца?

В пятницу, 11 октября, отмечается Всемирный день яйца. Ежегодно во всём мире в этот день проводятся тематические конкурсы и разнообразные соревнования – на скорость поедания или разбивания яиц.

В Турции, например, приготовили омлет, который попал в книгу рекордов Гиннеса. А в 2001 году в Калининграде сделали яичницу из 1000 яиц.

Ещё один «яичный» праздник отмечается в первые выходные ноября в США. В Дне гигантского омлета принимают участие профессиональные повара со всей страны. На уникальном празднике участники могут попробовать десятки вариантов этого демократичного блюда. Также для гостей проводятся разнообразные выставки, конкурсы и соревнования. Кульминация события – «Омлета Дружбы», который готовят из 5 000 яиц, 25 литров молока, 6 литров масла и 10 кг зелени.

В ресторане интеллектуальной кухни «Эрудит» можно отметить ещё один праздник – День яичного кроссворда. Событие проходит 27 апреля – именно в этот день на сайте появился кроссворд о яйцах «Глазунья для Фаберже». Кстати, кроссворд можно разгадать онлайн.

Не стоит забывать, что яйцо – один самых полезных продуктов питания и отличный источник легкоусвояемого белка. Предлагаем нашим читателям отметить День яйца и приготовить блюдо по рецепту рязанского шеф-повара Анастасии Томилиной – «Запеченные яйца по-испански».

Нам понадобится:

– красный болгарский перец – 2 шт

– зелёный болгарский перец – 2 шт

– жёлтый болгарский перец – 2 шт

– лук репчатый – ½ шт

– чеснок – 2 головки

– колбаски чоризо – 150 г

– помидоры – 200 г

– орегано, соль, молотый перец

Способ приготовления: