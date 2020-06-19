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Как не уйти в армию: законные способы получения отсрочки или освобождения

7info
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С приближением начала призывной кампании многие родители призывников и сами юноши начинают волноваться о своей дальнейшей судьбе. Ничего страшного в прохождении военной службы в армии нет. Однако если у юноши есть законные основания избежать призыва, можно воспользоваться своими правами. Есть несколько законных способов, как избежать призыва и как не уйти в армию.

Получение военного билета по болезни

Часто освобождение от армии получают юноши, которые имеют проблемы со здоровьем. В этом случае по итогам прохождения медосвидетельствования в военкомате юноше могут присвоить непризывные категории «В» или «Д». Служить в армии в таком случае не нужно.

Возможен и вариант с отсрочкой на 6-12 месяцев для завершения лечения или реабилитации. В этом случае присваивается категория годности «Г». Для подтверждения диагноза юноша направляется на дообследование в медучреждение, а затем с учетом его результатов члены ВВК принимают решение. Важно, чтобы диагноз был официально подтвержден и соответствовал заболеваниям, указанным в Расписании болезней.

Процедура получения военного билета будет следующей:

  • сбор медицинских документов, подтверждающих диагноз и право на отсрочку;
  • прохождение медосвидетельствования;
  • дообследование в стационаре государственного медучреждения по направлению медкомиссии;
  • повторное посещение медкомиссии с актом дообследования и получение категории годности.

Освобождение от армии из-за обучения

Еще одним популярным способом получить освобождение является учеба. Правда, в строгом соответствии с законом обучение в школе, колледже/техникуме или ВУЗе дает только отсрочку от армии. Ее можно получить, если учебное заведение имеет госаккредитацию. После обучения можно сразу же поступить в аспирантуру, защитить диссертацию и получить уже полное освобождение от армии.

Альтернативная гражданская служба

Если у призывника нет желания отправляться в расположение части и проходить там службу, он может оформить заявление на прохождение альтернативной гражданской службы в социальных учреждениях. Однако юноша должен убедить специалистов военкомата, что он не может проходить военную службу из-за религиозных или моральных убеждений, в связи с применением оружия.

Данный способ может только на первый взгляд показаться выгодным. На самом деле, здесь есть несколько недостатков:

  • число мест для прохождения АГС ограничено;
  • срок прохождения службы составляет 2 года, в отличие от стандартной военной службы по призыву, которая длится год;
  • уровень оплаты невысокий, расторгнуть трудовой договор до истечения срока будет невозможно;
  • прохождение альтернативной службы обычно происходит довольно далеко от основного места жительства.

Призывникам могут предложить работу на должности соцработника, младшего медперсонала, дворника, воспитателя и т.д. Выбор зависит от типа и уровня образования юноши, его опыта и наличия свободного места.

Чтобы пойти на АГС, необходимо:

  • оформить заявление на АГС за 6 месяцев до начала призыва;
  • предоставить доказательства невозможности службы в армии.

Также призывнику требуется принять участие в призывных мероприятиях и доказать, что его моральные или религиозные убеждения идут вразрез с использованием оружия.

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