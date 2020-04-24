Как не стать жертвой мошенников, работая на фрилансе

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К сожалению, некоторые специалисты из-за нового экономического кризиса остались без работы и вынуждены искать способ заработать, не нарушая режим самоизоляции. В Роскачестве рассказали, какие профессии могут помочь заработать онлайн в условиях развернувшейся пандемии коронавируса, а возможно – приобрести интересную специальность, начать новую карьеру.

Однако, если вы только начинаете работать в режиме онлайн, вам необходимо знать, как избежать неприятных ситуаций, в которых есть риск потерять деньги, поскольку чаще всего жертвами мошенников становятся именно начинающие специалисты. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества поясняют, как безопасно работать в онлайне.

Различных схем обмана фрилансеров (а именно так называют тех, кто работает онлайн) – масса, и большинство из них связаны с неопытностью исполнителя и желанием заказчика не оплачивать сделанную работу. Так, например, заметив новичка, заказчик может дать ему бесплатное пробное задание и пообещать, что, в случае успешного выполнения будет регулярно делать заказы и щедро их оплачивать, но итог получится совсем иным. Новичок потратит свое время и приложит все усилия для того, чтобы его работа понравилась заказчику, а тот пропадет, воспользовавшись продуктом труда и ничего за это не заплатив.

Бывает и так, что заказчик пообещал исполнителю вознаграждение за труд, но, получив вашу работу, перестал выходить на связь. Так, мошенники умудряются собирать целые сайты, по частям отдавая работу неопытным специалистам.

Есть и совсем вопиющие случаи: нечистые на руку заказчики просят самого исполнителя заплатить некий страховой взнос перед получением задания, после чего благополучно исчезают.

Риски попасть на мошенника есть и у заказчиков – низкая трудовая дисциплина, срыв сроков, низкокачественная работа и прочее. Но сейчас – время заказчика, а не работника.

«Чтобы минимизировать риски, Роскачество рекомендует обеим сторонам заключать договор. Чаще всего это договор оказания услуг или договор подряда. Договариваясь с заказчиком об оплате напрямую, вне рамок фрилансовой площадки, где функция договора уже встроена, вы полагаетесь лишь на честное слово и рискуете. Не забывайте и о налогах – фрилансеры попадают под категорию самозанятого населения», – говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Если вы работаете через фриланс-биржу, для защиты обеих сторон площадки предлагают сервис «Безопасная сделка». Существуют также сторонние сервисы Безопасной сделки c комиссией, которые пригодятся в случае, если вы работаете с заказчиком напрямую – например, SafeCrow или WayForPay. Стоит разобраться, как это работает, и использовать данные сервисы.

К сожалению, заказчик не всегда хочет заключать договор с исполнителем. Особенно, когда оплата работы совсем незначительная.

«Если вы новичок, вероятность того, что с вами сразу заключат договор, сводится к нулю. Лучше всего запросить у заказчика предоплату, иначе существует огромный риск не получить заработанные деньги вообще — либо по причине того, что заказчика не устроило качество работы, либо это изначально было задумано как развод. Схем может быть масса, но суть одна — нужно быть готовым к разводу на деньги, если работаете без предоплаты. Если вам обещают 10 000 за объявление в 500 знаков – скорее всего это обман. Если говорят «заплачу сколько скажешь, только сделай побыстрее» или «работы очень много, но нужно пару постов сделать бесплатно» — тоже похоже на уловку», — рассказывает Вячеслав Савицкий, копирайтер с 10-летним стажем. Он добавляет, что подобные ситуации происходят и в других сферах деятельности фрилансеров, поэтому всем, кто работает онлайн, необходимо быть на чеку. В связи с этим, Роскачество рекомендует договариваться о предоплате, поскольку это гарантия надёжности и для исполнителя, и для заказчика.

Предупрежден – значит вооружен. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывают, какие еще схемы мошенничества в онлайне существуют, и какие из них наиболее распространены.

Начнем с самого распространенного: злоумышленники связываются с онлайн-специалистом и предлагают ознакомиться с заданием во вложенном файле. Сам файл может содержать вредоносное ПО. Причем он может быть как исполняемым файлом или архивом, так и менее подозрительным документом Word или Excel с макросами. Установка такого вредоносного ПО на устройство может привести к плачевным последствиям – от похищения персональных и платежных данных злоумышленниками до потери доступа ко всему содержимому компьютера.

Еще одна схема связана с установкой каких-либо приложений на устройство исполнителя. Например, его просят протестировать какие-либо функции приложения или написать на него обзор. При этом приложением, которое нужно скачать, является программа удаленного управления устройством. Злоумышленники просят ввести в ней тестовые логин и пароль, после чего получают полный доступ к устройству жертвы и далее осуществляют переводы из ее мобильного банка. Потери могут быть весьма значительными.

И, конечно, никуда не делся стандартный фишинг, когда злоумышленники присылают фейковые сообщения якобы из соцсети, но, переходя по ссылке, жертва попадает на сайт-клон, который ворует регистрационные данные.

Рекомендации по безопасности от Центра цифровой экспертизы Роскачества:

Если заказчик просит установить программу на устройство для выполнения задания, скачивать ее можно только из официального источника, убедившись, что она не предоставляет возможность удаленного управления вашим устройством.

Не стоит открывать вложенные в письма файлы от неизвестных отправителей, особенно исполняемые файлы (например, с расширением .exe), и включать макросы в документах Microsoft Office.

Не переходите по подозрительным ссылкам, не забывайте проверять доменное имя сайта, чтобы минимизировать риск фишинга.

Помните о проверке сайтов на наличие протокола HTTPS и сертификата безопасности SSL. Об использовании безопасного протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы HTTPS и изображение «замочка» в адресной строке. Если символов нет, никогда не вводите на сайте свои персональные данные.

Помните, что работа фрилансера тем и отличается от работы по найму, что за вашу безопасность и условия труда отвечает не работодатель, а вы сами.