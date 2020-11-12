Кабмин попросил бизнес усилить ковид-дисциплину для избежания ограничений

В правительстве призвали бизнес строго следовать санитарным нормам по борьбе с коронавирусом для исключения новых ограничений, следует из перечня поручений и рекомендаций первого вице-премьера Андрея Белоусова к Минэку, «Опоре России» и «Деловой России».

Замглавы правительства поручил им оценить, насколько дисциплинированно предприятия исполняют требования Роспотребнадзора и распространить между ними лучшие практики по борьбе с коронавирусом.

В Минэке «Известиям» пояснили, что часть функций по обеспечению контроля за соблюдением санитарных норм могут взять на себя бизнес-объединения, и делать это более эффективно, чем государство. Ответственный подход предпринимателей положительно повлияет на ситуацию с распространением COVID-19 и тем самым снизит риски введения новых ограничений.

В «Опоре» и «Деловой России» заявили, что уже обратились к свои членам с призванием соблюдать все санитарные требования для избежания нового локдауна.

Как заявил «Известиям» президент «Деловой России» Алексей Репик, организации,которые не соблюдают или формально подходят к саннормам, «просто совершают предательство по отношению к своим коллегам».

Из-за роста заболеваемости российские субъекты стали вводить новые ограничения для предприятий. Например, в Москве запрещена работа заведений с 23 до 6 утра, кинозалы и театры можно заполнять лишь на 25%, студентов вузов и колледжей перевели на удаленку. В Санкт-Петербурге нельзя более чем наполовину заполнять кинотеатры и организовывать без согласования с властями мероприятия для группы свыше 50 человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Хартия невольностей: в кабмине призвали бизнес усилить ковид-дисциплину.