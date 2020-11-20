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Новости мираПроисшествия

Извращенец два месяца держал в плену первоклассника во Владимирской области

Никита Брыкин

Портал «Лайф» поделился жуткими подробностями похищения маленького мальчика во Владимирской области.

Первоклассник пропал 28 сентября, когда возвращался из школы. Его поиски продолжались два месяца. Вечером 19 ноября правоохранителям удалось найти мальчика в доме 26-летнего мужчины в деревне Макарихе. Хозяин дома был задержан, его подозревают в похищении школьника.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина давно питал нездоровый интерес к маленьким мальчикам.

По мнению следствия, он давно планировал вновь похитить ребенка, случайно им стал первоклассник. Сначала он удерживал мальчика в подвале. Злоумышленник всячески развращал жертву. Он показывал ребенку порно и занимался при нем самоудовлетворением.

Уточняется, что мужчина писал, что планировал продержать у себя ребенка до его 14-летия, после чего намерен его убить. Эта переписка теперь изучается специалистами. Расследование уголовного дела продолжается.

Оказалось, что злоумышленник всего год назад похищал другого ребенка. Речь идет о сыне его двоюродной сестры. Тогда похитителю удалось уйти от ответственности, поскольку врачи диагностировали у него шизофрению.

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