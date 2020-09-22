Известный актер столкнулся лоб в лоб с маршрутным автобусом и погиб

В понедельник, 21 сентября, известный актер Дмитрий Жулин погиб в аварии во Владимирской области. Об этом сообщила группа ВК «ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?«.

По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 9:00 утра на 61-м километре автодороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». Дмитрий Жулин находился за рулем Renault Duster.

Легковой автомобиль выезжал с объездной дороги и должен был уступить дорогу автобусу «ПАЗ», но не сделал этого. В итоге произошло лобовое столкновение.

В легковом автомобиле, помимо Жулина, находился еще и пассажир. Водитель Renault Duster погиб на месте, а пассажир серьезно пострадал. Все находившиеся в автобусе отделались страхом.