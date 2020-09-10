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Известное шоу «Comedy Woman» закрывается после многолетнего эфира

Иван Федоров
Стоп-кадр видео "НАДЕЖДА АНГАРСКАЯ: ТРАВЛЯ, БОДИПОЗИТИВ И COMEDY /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ"

Шоу «Comedy Woman», которое выходило на канале ТНТ с 2008 года, закрыли. Об этом сообщила одна из актрис проекта Надежда Ангарская в интервью Вячеславу Манучарову на Youtube-канале «Эмпатия Манучи». 

По словам артистки, она узнала об этом в декабре 2019 года. Как замечает Ангарская, тогда в сентябре ей поступило предложение поучаствовать в проекте «Последний герой». Актриса согласилась, но несколько месяцев не получала обратной связи от продюсеров проекта. И только в декабре ей позвонили и сообщили о том, что она прошла кастинг. 

— Вечером еще было собрание у продюсера «Comedy Woman». Я подумала, что сейчас что-то хорошее скажут, обрадовалась. Приезжаю невероятно счастливая, «возвышенная», а нам говорят: «Я закрываю проект!». У меня улыбка не сходит с лица, но при этом я не понимаю, что происходит. Вот так вот случилось, — рассказывает Ангарская. 

Актриса предположила, что проект просто изжил себя, не приносил денег. По словам Ангарской, кто-то был счастлив, а кто-то не очень. Сама артистка сразу же вспомнила о своих семи незакрытых кредитах.

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