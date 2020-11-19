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Новости мираПроисшествия

Изверг задушил 22-летнюю девушку скакалкой и прятался в шкафу у родственников

Никита Брыкин

ГУ МВД по Саратовской области раскрыло детали резонансного убийства 22-летней девушки в областном центре, передает портал «Взгляд-инфо».

Тело Татьяны Кузьмич с кровоподтеками нашли 13 ноября в подвальном помещении квартиры одного из домов на Большой Садовой улице. Спустя сутки был задержан подозреваемый 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что девушка конфликтовала с преступником еще в подъезде. В квартире у мужчины между ними произошла ссора, переросшая в драку.

Злоумышленник схватил скакалку с турника и задушил девушку. После этого он спрятал тело в подвале под лоджией и скрылся. Мужчина скрылся в частном доме у родственников в одном из сел Саратовской области. От полицейских он прятался в шкафу.

По словам подозреваемого, он планировал на попутках добраться до одного из отдаленных регионов России, чтобы залечь на дно, а позже – сменить паспортные данные. Он арестован на два месяца.

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