Избрана мера пресечения крупному чиновнику, обвиненному в хищении 700 миллионов

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Михаила Меня – аудитора Счетной палаты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что на два месяца чиновнику запретили покидать место фактического проживания. Выйти из дома он сможет только для двухчасовой прогулки. Ему также нельзя пользоваться Интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, общаться с определенным кругом лиц.

Михаила Меня задержали в среду. Его обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которую он возглавлял с 2005 по 2013 год. Аудитору грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2011 году чиновник, будучи главой региона, вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Минфина для поддержки Ивановской области.