Избившим блогера Егора Жукова грозит уголовное дело

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения блогера Егора Жукова в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ.

По словам молодого человека, злоумышленники избили его, после чего скрылись. Он обратился с заявлением в полицию.

По предварительной версии, на Жукова напали возле подъезда. При этом блогер не успел рассмотреть злоумышленников – об этом поведал его представитель. Жукова проверят на сотрясение мозга. Прямо из отделения полиции его отправили в больницу, где врачи поставят диагноз.

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Отметим, что по данному факту проводится проверка.