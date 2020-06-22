Избивших беременную женщину выпороли крапивой и заставили извиниться

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В Северной столице заставили извиняться парней, которые напали на супругов-музыкантов. Молодые люди избили потерпевших.

Инцидент с извинениями засняли на камеру и выложили в Сеть. При просмотре можно заметить, как парни признали вину в совершении нападения и разделись. Их в итоге выпороли крапивой.

Напомним, группа молодых людей избила музыкантов около станции метро «Рыбацкое». Причиной для нападения стал не понравившийся репертуар. Потерпевшими стали муж и беременная жена, пишет РЕН ТВ.