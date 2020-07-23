«Избивала проводами»: мать из Бурятии истязала двух дочерей

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Улан-Удэ, которую обвиняют в истязании дочерей 10 и 11 лет. Об этом пишет портал «Тайга. Инфо».
По версии следствия, мать избивала малолетних детей за мелкие провинности проводами от электроприборов. При этом женщина применяла и другие «изощренные приемы», чем причиняла девочкам психические и физические страдания.
Следователи отметили, что совершала преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
«Систематически наносила побои двум старшим дочерям», — сообщили в ведомстве.
О происходящем в семье узнали, когда сестры пришли в школу с кровоподтеками на лице.
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