Избитый трубой за изнасилование отельер двое суток умирал в багажнике

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями жестокой расправы над отельером в Сочи. Ранее сообщалось о мужчине, похищенном ради выкупа и погибшим в багажнике авто, а потом брошенном в лесополосе.

Отмечалось, что его убили средневековой пыткой за вероятную связь с несовершеннолетней горничной. История страшной гибели мужчины началась с обвинений в изнасиловании.

По словам родных отельера, 18 сентября он уехал из дома с двумя девушками на день рождения подруги. Выяснилось, одной из них было 17 лет. Мужчина пропал на несколько дней. Отец позвонил ему, однако на звонок ответил неизвестный и сообщил, что едет «закапывать» его сына, а потом потребовал полтора миллиона в качестве выкупа за его жизнь.

Преступник заявил, что отельер совершил изнасилование и расплачивается за это. Тело мужчины нашли неподалеку от хутора Грушевый. По версии правоохранителей, злоумышленник и его приятель похитили отельера, жестоко избили трубой и бросили в багажник, в котором он пролежал два дня.

Следователи выясняют, что именно произошло на злополучном дне рождения. Одна из девушек, с которыми уехал отельер, подала в полицию заявление об изнасиловании.