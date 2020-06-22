Избитая подростками беременная женщина рассказала о нападении

В Петербурге беременная женщина-музыкант раскрыла детали избиения ее и мужа. Об этом пишет портал «78.ru».
Сообщается, что музыкантов избила толпа подростков возле станции метро «Рыбацкое». Злоумышленникам не понравился репертуар, с которым выступала семейная пара.
По словам женщины, обычно они играют песни Земфиры, Елки, группы «Браво».
«Все было отлично, пока не подошли два молодых человека — мне показалось, что они пьяные. Начали спрашивать: «Что это за фигню играешь? У вас фанера звучит. Дай я зачитаю». Мы попросили их отойти и не мешать работать», — отметила Ольга.
Вскоре подростки вернулись вшестером и устроили драку.
«Один из них напал на мужа сзади. Потом они накинулись всей толпой, и тогда я тоже полезла, хоть и понимаю, что это было глупо. Мне почти сразу сломали нос, ударили по голове», — заключила женщина.
Сейчас мужчина в больнице. У его жены может быть сотрясение мозга.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram