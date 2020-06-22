Избитая подростками беременная женщина рассказала о нападении

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В Петербурге беременная женщина-музыкант раскрыла детали избиения ее и мужа. Об этом пишет портал «78.ru».

Сообщается, что музыкантов избила толпа подростков возле станции метро «Рыбацкое». Злоумышленникам не понравился репертуар, с которым выступала семейная пара.

По словам женщины, обычно они играют песни Земфиры, Елки, группы «Браво».

«Все было отлично, пока не подошли два молодых человека — мне показалось, что они пьяные. Начали спрашивать: «Что это за фигню играешь? У вас фанера звучит. Дай я зачитаю». Мы попросили их отойти и не мешать работать», — отметила Ольга.

Вскоре подростки вернулись вшестером и устроили драку.

«Один из них напал на мужа сзади. Потом они накинулись всей толпой, и тогда я тоже полезла, хоть и понимаю, что это было глупо. Мне почти сразу сломали нос, ударили по голове», — заключила женщина.

Сейчас мужчина в больнице. У его жены может быть сотрясение мозга.