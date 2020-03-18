Из-за тёплой погоды посевная в России может пройти досрочно

«В связи с аномально теплой зимой и ранней весной не исключается ускоренный режим проведения посевной. Мы к этому готовы», – заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами правительства 17 марта.

По его словам, посевная постепенно входит в активную фазу. В 17 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов техника уже вышла в поля. «По оперативной информации, работы проходят штатно, проблем с обеспечением основными ресурсами у аграриев нет», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Один из регионов, начавших весеннюю полевую кампанию – Рязанская область. По состоянию на 18 марта аграрии 17 районов Рязанской области приступили к выборочной подкормке озимых культур и многолетних трав. Подкормлено 60 тыс. га озимых культур (18% к посевной площади), 8 тыс. га многолетних трав. С целью сохранения влаги в почве ведется боронование зяби и озимых культур.

Рязанские аграрии готовы к старту активной фазы весенних полевых работ. На сегодня под урожай 2020 года с учетом озимого сева приобретено 141 тыс. тонн минеральных удобрений (+ 31,5 тыс. тонн к прошлому году), из них аммиачной селитры – 92 тыс. тонн, сложных – 48 тыс. тонн и 1,2 тыс. тонн калийных удобрений. Обеспеченность – 81,7%. Засыпано 80 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, 97,2% которых соответствует посевным кондициям (+1% к уровню прошлого года). Приобретаются семена сельскохозяйственных культур, не возделываемые на территории области: сахарная свекла, рапс, подсолнечник, соя, кукуруза. Готовность основных видов сельскохозяйственной техники для проведения весенних полевых работ составляет 94%. Кроме того, аграрии активно приобретают новую технику.