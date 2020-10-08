Из-за пандемии киноакадемия объявили о новых критериях отбора фильмов на премию «Оскар»

Киноакадемия объявила о поправках в критерии отбора фильмов на премию «Оскар» в 2021 году. Все из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

В апреле организаторы заявили, что теперь на премию может претендовать даже те фильмы, которые не показывали в кинотеатре. Это было сделано из-за того, что в то время все кинотеатры были закрыты. Однако общественные пространства начали постепенно открываться, поэтому киноакадемия решила уточнить свои же новые правила.

Так, картина подходит под критерии, если создатели планировали ее показать в кинотеатрах, однако затем решили обойтись платными онлайн-сервисами.

— При этом фильм необходимо выложить на сайт Academy Screening Room в течение 60-ти дней после релиза. К тому же, картина должна соответствовать и другим критериям, — говорится в сообщении.

Есть и второй вариант, который позволит попасть на премию. В этом случае фильм все-таки показывали в кинотеатрах на протяжении минимум семи дней. При этом ежедневно должно быть не менее трех сеансов, хотя бы один из которых проходил с 18:00 до 22:00. Также картину необходимо было транслировать в кинозалах Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланты.

Во втором случае также считаются и показы в автокинотеатрах. Тут хватит и одного сеанса в день. Фильмы, которые показывали в кинотеатрах, не нужно загружать на специальный сайт.