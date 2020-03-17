На главную Новости мира

Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Правительство РФ может профинансировать план по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями за счет инфраструктуры, а именно переноса расходов по крупным стройкам на более отдаленную перспективу. Об этом «Известиям» рассказали федеральный чиновник и собеседник, близкий к кабмину.

По словам источников, расходы бюджета придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности, снижения спроса на перевозки. Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.

«Какой будет структура спроса на товары российского экспорта? Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах», – объяснил чиновник.

При этом от отсрочки по выплате дивидендов госкомпаний на полгода, о которой ранее сообщали СМИ, в правительстве отказались, отметили собеседники «Известий». Обсуждение прошло 16 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин, который находится на совещании, меры поддержки бизнеса будут расширены. Например, налоговые каникулы хотят установить не только для туроператоров и авиакомпаний, но и для ИП-турагентов.
Получить отсрочку по выплатам могут и транспортные компании, а также предприятия общепита.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду разработать варианты перехода чиновников и сотрудников госкомпаний на дистанционную работу из-за коронавируса, а ФСО — создать безопасную систему проведения онлайн-совещаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Уступили дороги: антикризисный план частично оплатят за счет инфраструктуры

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В новой БСМП начали делать плановые операции

Новости медицины
В новой больнице скорой медицинской помощи начали выполнять плановые операции. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. До 17 марта работали только три экстренные операционные,...
Узнать больше

Жёсткие меры в борьбе с коронавирусом: почему это нужно?

Акценты
Закрытие границ, отмена массовых мероприятий и авиарейсов. Что это? Всеобщая истерия? Паника? Или же необходимость? Перед вам ответы на основные вопросы о...
Узнать больше

В Рязанской области прекращён доступ посетителей в больницы

Новости медицины
В Рязанской области с 17 марта в связи с профилактикой распространения коронавируса прекращён доступ посетителей в больницы. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. Посетителей...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На карантине в оперу? Легко! Подборка бесплатных сервисов, которые вам точно пригодятся

Акценты
Уже ни для кого не новость, что с 17 по 30 марта в Рязанской области введён карантин. Школьников досрочно отпустили на каникулы,...
Узнать больше

За месяц в Рязанской области выявлено 34 случая ВИЧ

Новости медицины
За февраль 2020 года в Рязанской области выявлено 34 случая ВИЧ-инфекции, в том числе 32 случая - у жителей региона. Об этом сообщает минздрав...
Узнать больше

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Жёсткие меры в борьбе с коронавирусом: почему это нужно?

Акценты
Закрытие границ, отмена массовых мероприятий и авиарейсов. Что это? Всеобщая истерия? Паника? Или же необходимость? Перед вам ответы на основные вопросы о...
Узнать больше

В каких случаях водитель может быть наказан за передачу управления своей машиной другому человеку

Акценты
Автовладельца лишили прав за то, что он передал управление своей жене, которая была в нетрезвом состоянии. При этом Верховный суд, до которого...
Узнать больше

На карантине в оперу? Легко! Подборка бесплатных сервисов, которые вам точно пригодятся

Акценты
Уже ни для кого не новость, что с 17 по 30 марта в Рязанской области введён карантин. Школьников досрочно отпустили на каникулы,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В новой БСМП начали делать плановые операции

Скончался Эдуард Лимонов

Мастерившие «бомбу» пьяные рыбаки устроили взрыв под Смоленском