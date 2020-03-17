Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Правительство РФ может профинансировать план по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями за счет инфраструктуры, а именно переноса расходов по крупным стройкам на более отдаленную перспективу. Об этом «Известиям» рассказали федеральный чиновник и собеседник, близкий к кабмину.

По словам источников, расходы бюджета придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности, снижения спроса на перевозки. Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.

«Какой будет структура спроса на товары российского экспорта? Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах», – объяснил чиновник.

При этом от отсрочки по выплате дивидендов госкомпаний на полгода, о которой ранее сообщали СМИ, в правительстве отказались, отметили собеседники «Известий». Обсуждение прошло 16 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин, который находится на совещании, меры поддержки бизнеса будут расширены. Например, налоговые каникулы хотят установить не только для туроператоров и авиакомпаний, но и для ИП-турагентов.

Получить отсрочку по выплатам могут и транспортные компании, а также предприятия общепита.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду разработать варианты перехода чиновников и сотрудников госкомпаний на дистанционную работу из-за коронавируса, а ФСО — создать безопасную систему проведения онлайн-совещаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Уступили дороги: антикризисный план частично оплатят за счет инфраструктуры

