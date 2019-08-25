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Из ростовской колонии сбежал убийца

Из колонии №14 ГУ ФСИН России по Ростовской области в Новочеркасске сбежал убийца. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Побег был совершён в воскресенье, 25 августа. В отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным Интерфакса, сбежавший Александр Гросс уроженец Ростовской области. Суд назначил ему в качестве наказания за убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью 17 лет колонии. Для Гросса это была уже третья судимость.

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