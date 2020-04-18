Из карантинной больницы сбежали семь врачей в Уфе

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Из Республиканской больницы Уфы, ранее закрытой на карантин из-за коронавируса, самовольно ушли несколько человек. Об этом пишет «МК» со ссылкой на пресс-службу судов Башкирии.

Сообщается, что условия самоизоляции нарушили семь врачей и медперсонал. Они не дождались повторных результатов анализов и покинули карантинную зону. Накануне суд постановил принудительно поместить шесть «беглецов» под медицинское наблюдение.

Защита медиков настаивала, что их отпустили из больницы на домашнюю самоизоляцию. Суд принял решение об удовлетворении шести административных исков, один отклонил.

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