Ивлеева устроила пальбу из автомата на праздновании годовщины с Элджеем

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Известный блогер и ведущая Анастасия Ивлеева устроила стрельбу из автомата во время празднования годовщины свадьбы с популярным рэпером Элджеем (Алексей Узенюк).

Стрельбу Настя показала поклонникам в Инстаграме. «Горячий» момент празднования был заснят на видео. При просмотре можно заметить, как Ивлеева палит в воздух из автомата, позируя в белом облегающем наряде. В это время Элджей стоит рядом с ней в черном костюме и закрывает уши руками.

«Это любовь!», – подметила в подписи к видео Настя Ивлеева.

Поклонники блогера порадовались за кумиров и отметили, что пара отметила годовщину свадьбы в свойственной для себя манере.