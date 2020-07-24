Ивлеева рассказала, как сбросила 10 килограммов

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала, как она похудела на более чем 10 килограммов. По словам Анастасии, для похудения нужно кушать овощи.

«Листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем – худеем», – объяснила Ивлеева.

Кроме того, жена Элджея призвала поклонников не кушать на ночь. Одновременно она призналась, что иногда нарушает данное правило.

Кроме того, ведущая рассказала, что она чувствовала после похудения, сообщает РЕН ТВ.

«Сиськи отпали, все отпало. Так что мне можно, а если вы еще в начале своего пути, то вам нельзя», – заявила Ивлеева.