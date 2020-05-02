Истязавшей 6-летнего сына матери предъявили обвинения

В Новороссийске следователи предъявили обвинения 33-летней местной жительнице, истязавшей 6-летнего ребёнка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Валентину Гусейнову обвиняют в истязании (п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ) и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ).Сообщается, что женщина была задержана, в качестве меры пресечения ей избран домашний арест.
Обвиняемая рассказала следователям, что неоднократно была сына за то, что он не слушался и неправильно записывал в пропись.
Ранее также сообщалось, что избитого и покусанного мальчика обнаружили соседи, когда женщина залила из квартиру. Именно они и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
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