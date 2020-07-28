Инструктор по туризму дала советы для секса в походных условиях

Инструктор по пешему туризму Ирина Рыжова рассказала в блоге «Спорт-Марафон», как лучше действовать, чтобы организовать отличный секс в походных условиях

Прежде всего, необходимо думать о гигиене: взять с собой мыло, полотенце, воду, влажные салфетки. Палатку следует поставить как можно ближе к водоему, чтобы можно было искупаться. Под ней не должно быть камней, корней, гнезд насекомых. Поверхность размещения должна быть ровной, без наклона рельефа. Когда вы отправились на природу в компании других людей, ставьте палатку подальше от других, чтобы не мешать людям своими планами.

При выборе палатки для секса в походе стоит также быть внимательными. Нужно подобрать под себя размер, высоту палатки. Нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, тамбуре и карманах. Специалист посоветовала купить двухместный спальный мешок или сделать спарку из одноместных, пишет РЕН ТВ.