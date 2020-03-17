Институт Роберта Коха: COVID-2019 может продлиться два года

Глава немецкого Института Роберта Коха заявил, что распространение коронавируса будет проходить в несколько волн. При этом такая тенденция будет продолжаться два года.

По словам Лотара Вилера, остановить распространение эпидемии будет возможно с появлением вакцины. Однако средство еще пока не готово.

Напомним, что американские учёные из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле начали проверять вакцину против коронавируса на людях. Российские исследователи только готовят вакцину от пандемии. Однако пока массового излечения с помощью ранее изобретенных вакцин не было, сообщает Лайф.