Инфекционист рассказал, как проверять себя на коронавирус

Инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал в эфире радио Sputnik, как проверяют на коронавирус.
По его словам, есть несколько способов – мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител. Все они дают результат, но делать их нужно в разное время.
В частности, ПЦР-тест делается в том случае, если человек контактировал с заражёнными и сам начинает заболевать. Мазок берут либо из носоглотки, либо из ротоглотки. При этом результаты таких тестов могут отличаться.
По словам медика, более точный результат даст тест, если мазки из ротоглотки и носоглотки будут смешаны в одной пробирке.
Через пару недель можно сдавать тест на антитела. Раньше его делать было бессмысленно, так как они образуются только на 7-10 день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше 7 дней болезни. Затем уже делается иммуноглобулин G, чтобы проверить, болел ли человек раньше.
Кроме того, ПЦР делается и для того, чтобы определить, выздоровел ли человек, заразен ли он до сих пор.