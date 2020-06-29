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Играющие в волейбол нудисты поразили школьников под Петербургом

Алексей Агеев
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Нудисты сыграли в волейбол на пляже в Сосновом Бору (Ленобласть). Выходка нудистов поразила жителей Петербурга вместе с детьми.

Как считают очевидцы, на месте инцидента ранее был нудистский пляж. Именно поэтом нудисты и стали открыто играть и отдыхать в данном месте. При этом на место отдыха приезжают все желающие, сообщает РЕН ТВ.

«Детям и взрослым периодически приходится лицезреть чужие половые органы», – возмущенно высказался один пользователь.

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