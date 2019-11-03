Игорь Крутой рассказал, как врачи спасли ему жизнь

Знаменитый композитор Игорь Крутой рассказал в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ, что врачи в свое время врачи спасли ему жизнь.

Выяснилось, что это произошло 19 лет назад. Крутой признался, что на тот момент не осознавал до конца степень серьезности заболевания. Однако он все же согласился на операцию.

«Меня обманывали – сказали, что это как аппендицит, но на самом деле знали, что это непросто. И 12 часов наркоза было. Они мне не сказали, насколько это опасно было», – отметил Крутой.

Композитор уверен, что доктор, уговоривший его лечь в больницу, подарил ему прошедшие с той поры многие годы жизни, пишет Рамблер.