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Hyundai представил хэтчбек i10 нового поколения

Компания Hyundai рассекретила новое поколение хэтчбека i10. Как стало известно, автомобиль стал немного больше чем ранее.

Сообщается, что новинка стала на 20 мм шире и выше, сохранив длину и колесную базу. Модель получила новый 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Авто оснащено 1,0-литровым двигателем мощностью 67 лошадиных сил и работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Hyundai i10 поступит в продажу в первой половине 2020 года, пишет портал За рулем Кубань.

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