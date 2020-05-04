Хозяин на два месяца бросил верную собаку на морозе

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В Магадане волонтерам удалось спасти собаку, брошенную хозяином. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что рыбаки нашли питомца на заледеневшей бухте Нагаева. Выяснилось, что собака на протяжении 60 дней сидела на месте, где ее бросил бездушный человек.

Отмечается, что сначала животное не позволяло приближаться к себе. Чтобы поймать собаку, зоозащитникам пришлось догнать ее на снегоходах, а потом накинуть сеть на выбившееся из сил животное.

Собаку поместили в питомник, где отогрели и вылечили. Питомца приютил один из рыболовов.

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