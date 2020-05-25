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Хотел вернуть: на Алтае мужчина чуть не убил возлюбленную

Алексей Агеев
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19-летняя девушка, живущая в Горно-Алтайске, сообщила правоохранителям, что ее экс-возлюбленный едва не убил ее. Она уточнила, что парень ее избивал и угрожал расправой.

В ходе расследования стражи порядка установили: 19-летняя потерпевшая и ее 21-летний приятель были родом из одного населенного пункта и поддерживали близкие отношения. Позднее девушка разорвала отношения и перебралась в Горно-Алтайск. Однако настырный молодой человек хотел вернуть возлюбленную. Он также уехал в главный город республики. Там он повстречал любимую и позвал в гости. Девушка согласилась. «Свидание» очень скоро превратилось в конфликт, во время которого 21-летний парень взял в руки нож и стал угрожать девушке расправой, а затем облил жертву кипятком.

Девушка сумела сбежать, однако нападавший догнал ее и у нее дома избил пострадавшую сковородой. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, на молодого человека завели уголовное дело.

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