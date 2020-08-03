Хирурги вытащили из глаза студента железную проволоку

Китайский студент факультета инженерного бизнеса МГТУ им. Баумана попал в неприятную историю. Инцидент произошел в Красногорске, пишет «МК».

Сообщается, что 30-летний китаец делал ремонт в своей съемной квартире. Будущий инженер прибивал полки и монтировал новую мебель. Также ему понадобилось выпрямить железную проволоку молотком. В процессе работы кусочек проволоки отскочил и вонзился ему прямо в глаз.

Травма оказалась крайне серьезной. Пострадавший попал в Первую городскую больницу имени Пирогова. Спустя несколько часов врачи достали инородное тело из правого глаза пациента. Медики считают, что после заживления раны к пациенту вернется зрение.