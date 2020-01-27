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Хирург-самоучка едва не убил свою пациентку, снимая это на камеру

Телеканал РЕН ТВ рассказал об инциденте с участием скандально известного пластического хирурга-самоучки Емельяна Брауде, который едва не убил свою клиентку. Он снимал операцию на видео и сам поделился ей в Сети.

Сообщается, что во время нее девушке стало плохо – у нее сильно опухла шея, после чего она потеряла сознание и начала задыхаться. По мнению Емельяна, вся проблема – в анестетиках.

Как пишет СМИ, Емельян Брауд – хирург без образования, который заявил, что изобрел собственную пластическую технику. На его счету уже десятки изуродованных пациенток, при этом популярность врача до сих пор высока.

Фото — РЕН ТВ

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