Гвоздь в шею всажу: мать набросилась на обидчика сына в Кемерове

Жительница Кемерова отправилась разбираться с обидчиками сына с гвоздем в руках. Искрометное «выступление» матери засняли на видео.

При просмотре контента можно заметить, как мать зовет к себе неохотно идущего сына и желает узнать, за что толпа ребят постарше избила мальчика. Парни объясняют, что до них дошла информация о том, что сын женщины назвал их гомосексуалами. В свою очередь, женщина заявила, что пересказанному верить не нужно.

После этого мать ударяет одного из обидчиков сына и начинает осыпать парней угрозами расправы с помощью гвоздя, сообщает РЕН ТВ.

«Я тебе реально сейчас гвоздь всажу в шею, и мне ***, я три раза отсидела, ты хочешь, чтобы еще и за тебя, ***, отсидела?», – кричит женщина.

Однако ее гнев бесполезен. Толпа парней свою неправоту не признает. Ребята смеются над матерью избитого мальчика, оскорбляют ее и убегают.