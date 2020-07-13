Гуф развлекся в сауне с челябинской танцовщицей

Челябинская танцовщица и модель Юлия Королева опубликовала совместный видеоролик с рэп-исполнителем Гуфом. Контент стал доказательством близких отношений певца и девушки.

При просмотре видео можно заметить сидящих рядом в сауне Юлию и Алексея (Гуф). Голое тело Королевой в этот момент прикрыто полотенцем, на голове у пары характерные для сауны шапки. В подписи к публикации Юлия назвала себя и своего друга «зожниками».

Напомним, уже давно фанаты и ряд СМИ приписывают Алексею Долматову (Гуф) роман с Юлией. При этом знаменитости сами провоцируют и усиливают данные домыслы, публикуя в Сети совместный контент с отдыха, демонстрируют свой быт. В то же время певец и модель заявляют, что они являются всего лишь близкими друзьями, пишет Пятый канал.