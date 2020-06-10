Губернатор Артамонов рассказал, когда в Липецкой области снимут ограничения

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после заседания оперативного штаба рассказал журналистам, когда в регионе начнётся второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает Most.tv.

Артамонов отметил, что ослабить режим ограничений можно будет, когда коэффициент установленный Роспотребнадзором понизится до 0,8. Сейчас в Липецкой области он выше. По словам губернатора, регион отстаёт от Москвы по ситуации с COVID-19 на две недели. Ориентировочно через этот промежуток времени можно будет говорить о снятии ограничений.

При этом будет учитываться ситуация в регионе, а также опыт соседей. Во время заседания оперативного штаба в пример был приведён Воронеж. Там, после открытия магазинов, заболеваемость выросла в три раза. Жителям Липецкой области даже рекомендовали воздержаться от поездок к соседям.

За минувшие сутки в Липецкой области был зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом. Артамонов отметил, что жителям необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Отметим также, что в Рязанской области сегодня стало известно о 64 новых случаях заражения.