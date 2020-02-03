Грузовики раздавили водителя под Краснокамском

Жуткая авария случилась 2 февраля 2020 года на территории Пермского края. Участниками ДТП стали три автомобиля – легковушка и два большегруза.

ДТП произошло на федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» под Краснокамском около одиннадцати часов утра. Грузовик КамАЗ влетел в Volkswagen Polo. В это время впереди легковушки ехал еще один грузовой автомобиль. В итоге иномарка оказалась расплющенной между двумя многотонными транспортными средствами.

Водителя Polo нашли раздавленным. Больше никто не пострадал, сообщает паблик «Плохие новости 18+» в соцсети ВКонтакте.

Фото: «Плохие новости 18+»